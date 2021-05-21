Запрет на избрание для причастных к терроризму и экстремизму распространят на все выборы

В России могут запретить лицам, причастным к деятельности экстремистских и террористических организаций, участвовать в выборах всех уровней. В поправках ко второму чтению законопроекта говорится, что такие лица не смогут претендовать на выборные должности в течение трех лет.

Авторами поправок стали глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

В первоначальном тексте законопроекта запрет на избрание распространялся только на выборы в Госдуму.

Кроме того, лишить права избираться может также поддержка экстремистской организации, в том числе в интернете.

Законопроект, который ограничит в праве избираться в Госдуму десятки, а возможно и сотни тысяч человек, внесли в парламент несколько членов комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что запрет на участие в выборах будет распространяться на учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и замруководителей экстремистских и террористических организаций, руководителей их подразделений и их заместителей, участников, работников и иных лиц, причастных к их деятельности.

Как отмечало Накануне.RU, ограничения могут коснуться не только непосредственных активистов движений, но и, например, людей, отправлявших средства (донаты) для поддержки таких проектов. Например, в 2019 году ФБК* (*ФБК признан НКО-иноагентом) получил более 100 тыс. пожертвований – потенциально жертвователи могут быть ограничены в правах, если ФБК* будет признан судом экстремистской организацией.