21 Мая 2021
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Происшествия Тюменская область
синтетический героин наркотики улика (2017) | Фото: 66.мвд.рф

Житель Югры сядет на 10,5 лет за склонение несовершеннолетней к наркотикам

Центральный районный суд Тюмени приговорил 22-летнего жителя Сургута к 10,5 годам колонии строгого режима по пп. "а, б" ч. 3 ст. 230 УК РФ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, склонение подсудимым 16-летней девушки к употреблению наркотиков привело к коме последней.

В июне прошлого года парень приехал в Тюмень и остановился дома у друга детства, после чего съехал на съемную квартиру. Утром 11 июля подсудимый вместе с несовершеннолетней сестрой друга приехал к двум знакомым, стал угощать всех наркотиками, в том числе и свою спутницу. Согласно материалам дела, парень сам употреблял с 12-ти лет.

Подросток дважды приняла синтетический наркотик, после чего употребила и героин, в результате чего произошло тяжелое отравление, которое привело к коме. Потерпевшая до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Помимо срока, подсудимый также выплатит потерпевшей 500 тыс. руб. в счет возмещения морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

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Житель Югры сядет на 10,5 лет за склонение несовершеннолетней к наркотикам

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Теги: наркотики, кома, подросток, суд



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