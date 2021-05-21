21 Мая 2021
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Политика Свердловская область
здание администрации Екатеринбурга, часы (2019) | Фото: Накануне.RU

Самым богатым в администрации Екатеринбурга стал новый вице-мэр

Чиновники администрации Екатеринбурга отчитались о своих доходах за 2020-й год. Как передает корреспондент Накануне.RU, их декларации были опубликованы сегодня вечером на официальном сайте мэрии.

Сведений о доходах главы города Алексея Орлова в опубликованном документе нет. Его первый заместитель Игорь Сутягин в прошлом году заработал 2 млн 491 тыс. руб. Также у него есть автомобиль "Тойота Ленд Крузер 200", а вот недвижимость в собственности у чиновника отсутствует.

Самым богатым из заместителей Орлова стал недавно пришедший в мэрию Рустам Галямов - он задекларировал 10 млн 485 тыс. руб. Это вообще самый большой доход среди всех сотрудников администрации. Собственной недвижимости у Галямова нет, зато есть два автомобиля - BMW X5 Competition и ВАЗ 212901.

Меньше всех из вице-мэров заработал Сергей Плахотин - 1 млн 414 тыс. руб. В его собственности есть квартира, две доли в квартирах и два машиноместа, а также автомобиль "Рэндж Ровер Спорт".

Что касается остальных чиновников, хороший результат по заработку показал глава управления культуры Илья Марков - ровно 6,5 млн руб. У него есть доли в двух квартирах и машиноместо, а ездит Илья Николаевич на "Вольво ХС 60".

Илья Марков(2019)|Фото: Накануне.RU

Чуть больше - 6 млн 519 тыс. руб. - задекларировала начальник финансово-бухгалтерского управления Ирина Ильичева. В ее собственности есть сразу две квартиры и иномарка "Хендай".

Также хороший доход у начальника департамента общественных связей Галины Токаревой, она заработала 4 млн 429 тыс. руб. При этом ни недвижимости, ни машины в собственности у чиновницы нет.

Доходы остальных сотрудников мэрии, согласно опубликованным декларациям, не превышают 3 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, в конце апреля о своих заработках за прошлый год отчитался глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

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Самым богатым в администрации Екатеринбурга стал новый вице-мэр

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Теги: мэрия, чиновники, доходы, декларации, Екатеринбург



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