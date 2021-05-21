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Политика Пермский край
Дмитрий Махонин (2020) | Фото: Накануне.RU

Махонин впервые впервые отчитался о доходах в статусе губернатора Прикамья

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, занявший этот пост осенью 2020-го, отчитался о доходах, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он задекларировал доход в 6,8 млн руб. По данным документа, сюда входят также "иные доходы" – деньги, например, от педагогической, научной и творческой деятельности, от вкладов в банках, ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях и прочие заработки. В собственности губернатора – квартира площадью в 124,6 кв. м, в пользовании – участок (96,6 кв. м), дом (96,6 кв. м), квартира (102 "квадрата"). Автотранспорта у Махонина нет.

Махонин до победы на выборах возглавил Прикамье в качестве врио с 6 февраля 2020 г. До этого Махонин несколько лет был начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России. На выборах главы края, состоявшихся 13 сентября 2020 г., Махонин получил 75,87% голосов (за него высказались 520 тыс. 24 избирателя), у кандидата от КПРФ Ксении Айтаковой – 13,53% (92 тыс. 736), у либерал-демократа Олега Постникова – 5,58% (38 тыс. 214), у "Патриота России" Евгения Козлова – 2,35% (16 тыс. 103). Инаугурацию пришлось отложить почти на месяц из-за того, что после избрания Махонин подхватил коронавирус.

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Махонин впервые впервые отчитался о доходах в статусе губернатора Прикамья

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Теги: Дмитрий Махонин, декларация о доходах



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