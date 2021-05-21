В Прикамье запрет на массовые мероприятия из-за COVID-19 продлен до 1 июля

В Пермском крае до 1 июля продлен запрет на проведение массовых мероприятий, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Также введен ряд послаблений. Так, на последние звонки разрешили приходить родственникам, но только по одному от каждого ребенка. В соцсетях эти послабления встретили скептично:

"Какой смысл ограничивать посещения родителей на Последних звонках и выпускных? Если один родитель "заразный" - то и второго тоже может заразить. А если оба здоровы, то какой смысл этих ограничений? Логики нет, запрет ради запрета", - пишут интернет-пользователи.

По данным на 21 мая, общее количество заболевших COVID-19 в Пермском крае составило с начала пандемии 56 497 человек, вылечились от болезни 50 852 человека. Полностью завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции 167 759 жителей Пермского края.