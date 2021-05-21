Оперштаб рассказал, в каких свердловских ТЦ можно привиться от коронавируса

Согласно графику работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса, поставить прививку можно с 22 по 29 мая в торговых центрах Свердловской области.

Вакцинация проходит без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для удобства граждан и сокращения времени пребывания в пункте вакцинации рекомендуем заполнить прикрепленные документы заранее.

Екатеринбург:

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – 22, 24, 26, 28 мая с 10.00 до 15.00

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) - 24 мая с 14.00 до 19.00

ТЦ "ОМЕГА" (просп. Космонавтов, 21) – с 24 по 27 мая с 16.00 до 19.00 (ежедневно)

ТЦ "МЕГАПОЛИС" (8 Марта, 149) - 25 мая с 11.00 до 14.00

ТЦ "ОКЕЙ" (ул. Бабушкина, 2а) – 28 мая с 16.00 до 19.00

Гипермаркет "Сима-Ленд" (ул. Черняховского 86/12) – 28 мая с 10.00 до 18.00

А также в Екатеринбургском государственном цирке (ул. 8 Марта, 43) – 26 и 27 мая с 14.00 до 19.00

Аэропорт "Кольцово" (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 24 по 28 мая (ежедневно) с 13.00 до 19.00

ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – с 22 по 30 мая с 10.00 до 15.00 (ежедневно)

ТЦ "МАКСИДОМ" (ул. Тверитина, 45) – 26 мая с 15.00 до 19.00

Верхняя Пышма:

Магазин "Кировский" (ул. Орджоникидзе, 18) – 22 мая с 10.00 до 13.00, 26 мая с 17.00 до 20.00

Нижний Тагил:

ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31Б) – 22 и 23 мая с 10.00 до 20.00, с 24 по 28 мая (ежедневно) с 16.00 до 20.00

Согласно данным минздрава Свердловской области на 20 мая против COVID-19 первым компонентом привилось 441 тыс. 678 человек, вторым - 355 тыс. 517.