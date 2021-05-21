Оперштаб рассказал, в каких свердловских ТЦ можно привиться от коронавируса

21 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О трагедии в Казани

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Оперштаб рассказал, в каких свердловских ТЦ можно привиться от коронавируса

Согласно графику работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса, поставить прививку можно с 22 по 29 мая в торговых центрах Свердловской области.

Вакцинация проходит без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для удобства граждан и сокращения времени пребывания в пункте вакцинации рекомендуем заполнить прикрепленные документы заранее.

Екатеринбург:

  • ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) – 22, 24, 26, 28 мая с 10.00 до 15.00
  • ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) - 24 мая с 14.00 до 19.00
  • ТЦ "ОМЕГА" (просп. Космонавтов, 21) – с 24 по 27 мая с 16.00 до 19.00 (ежедневно)
  • ТЦ "МЕГАПОЛИС" (8 Марта, 149) - 25 мая с 11.00 до 14.00
  • ТЦ "ОКЕЙ" (ул. Бабушкина, 2а) – 28 мая с 16.00 до 19.00
  • Гипермаркет "Сима-Ленд" (ул. Черняховского 86/12) – 28 мая с 10.00 до 18.00
  • А также в Екатеринбургском государственном цирке (ул. 8 Марта, 43) – 26 и 27 мая с 14.00 до 19.00
  • Аэропорт "Кольцово" (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 24 по 28 мая (ежедневно) с 13.00 до 19.00
  • ТРК "Парк Хаус" (ул. Сулимова, 50) – с 22 по 30 мая с 10.00 до 15.00 (ежедневно)
  • ТЦ "МАКСИДОМ" (ул. Тверитина, 45) – 26 мая с 15.00 до 19.00

Верхняя Пышма:

  • Магазин "Кировский" (ул. Орджоникидзе, 18) – 22 мая с 10.00 до 13.00, 26 мая с 17.00 до 20.00

Нижний Тагил:

  • ТРЦ "DEPO" (Свердловское шоссе, 31Б) – 22 и 23 мая с 10.00 до 20.00, с 24 по 28 мая (ежедневно) с 16.00 до 20.00

Согласно данным минздрава Свердловской области на 20 мая против COVID-19 первым компонентом привилось 441 тыс. 678 человек, вторым - 355 тыс. 517.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Оперштаб рассказал, в каких свердловских ТЦ можно привиться от коронавируса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ТЦ, вакцинация, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети