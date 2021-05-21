Путин указал на обострение ситуации с повышением цен на продукты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с резким колебанием цен на социально значимые продукты обостряется на фоне нестабильной мировой конъюнктуры.

Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), Путин добавил, что Россия признательна партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере.

"Не так давно ЕЭК приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕАЭС на рынке сахара", - напомнил президент РФ. Он призвал так же оперативно принимать меры по ценам на другие социально значимые товары.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз не планирует продлевать соглашение о фиксации цен на сахар и подсолнечное масло. Министр переложил ценовое регулирование на участников рынка, а контроль за ценами - на региональные органы управления АПК. Соглашение по сахару действует до 1 июня, по маслу — до 1 октября.