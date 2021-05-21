В Тюменской области жёстко приземлился Ан-2 "ЮТэйра", есть пострадавшие

В Тюменской области совершил жёсткую посадку самолет Ан-2, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

В 14.55 21 мая самолет Ан-2 "ЮТэйра" летел по маршруту Тобольск – Лайтамак – Тобольск. Во время посадки в посёлке Лайтамак Тобольского района подломилась стойка шасси. На борту находились семь пассажиров и два члена экипажа. По предварительным данным, два пассажира получили ушибы.

Началась прокурорская проверка.