Председатель совета директоров ТМК награжден почётной грамотой президента РФ за вклад в развитие экономики

Председатель совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК), президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский удостоен почётной грамоты президента Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба ТМК, согласно распоряжению, он удостоен награды "за большой вклад в развитие энергетики и активное участие в реализации социально-экономических проектов".

В компании напоминают, что ТМК является мировым лидером по объёмам выпуска стальных труб, а также крупнейшим отечественным поставщиком высокотехнологичных трубных решений для проектов по добыче углеводородов в РФ. Наукоёмкая продукция ТМК используется при разработке месторождений в трудных геологических и технологических условиях, в том числе на морском шельфе и на Крайнем Севере. В нефтегазовой отрасли новые трубные решения ТМК позволили отказаться от использования импортной продукции. Компания также поставляет специальные трубы для инновационных проектов в атомной энергетике, производит продукцию для машиностроительной, химической промышленности и других отраслей.

С началом пандемии коронавируса заводы ТМК как системообразующие предприятия продолжали работу, поддерживая непрерывные технологические процессы, обеспечивая занятость населения и экономическую активность. При этом для борьбы с распространением инфекции ТМК оказывает адресную поддержку медикам, направляет в медицинские учреждения средства индивидуальной защиты и оборудование, реализует другие целевые проекты.