Пенсионерке из Березовского, упавшей в "Пятерочке", выплатят свыше 167 тысяч компенсации

93-летняя жительница Березовского получит более 167 тыс. руб. компенсации морального вреда за травму, полученную в магазине "Пятерочка" на ул. Театральной (ООО "Агроторг"). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент произошел в ноябре 2019 г. Потерпевшая Татьяна проходила в открытые раздвижные двери, но сделав шаг, последние начали закрываться. Пенсионерка упала, ударившись головой и серьезно травмировалась, после чего ее доставили в ГБУЗ СО "Березовская ЦГБ", где поставили диагноз "перелом шейки бедренной кости". На лечении пострадавшая находилась около трех недель, после чего восстанавливалась дома.

Городской прокурор, действуя в интересах пенсионерки, настаивал в суде на компенсации морального вреда от ООО "Агроторг" в размере 300 тыс. руб. и расходов на лечение – 30 тыс. 834 руб. Березовский городской суд Свердловской области удовлетворил иск частично, обязав ответчика возместить моральный вред – 150 тыс. руб. и расходы на лечение – 30 тыс. 834 руб.



Ответчик подал апелляцию, однако, изучив видеоматериалы, было доказано, что истец травмировался не по собственной вине, а ответственность ложится на плечи ответчика. Оснований полагать, что падение произошло из-за остановки Татьяны Б. в проеме двери, не имеется.



Назначенный размер компенсации морального вреда соответствует требованиям разумности и справедливости. Что касается затрат на лечение, то проанализировав предоставленные истцом чеки, суд апелляционной инстанции снизил размер компенсируемых расходов до 17 157 тыс. руб.. В остальной части решение Березовского городского суда оставлено без изменений.