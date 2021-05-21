В екатеринбургский техникум ворвался неизвестный и напал на охранника

В Екатеринбурге задержали молодого человека, который избил охранника техникума.

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Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, группе задержания поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в техникуме автомобильного сервиса, что на проспекте Космонавтов. Сотрудники немедленно выехали на место для проверки сигнала.

К прибывшим росгвардейцам обратился директор учебного заведения. Он рассказал, что неизвестный проник на территорию техникума. Работник службы охраны попытался его остановить, но тот ответил грубой нецензурной бранью и нанес ему несколько ударов.

Экипаж вневедомственной охраны задержал возмутителя порядка: им оказался 21-летний молодой человек. У агрессора имелись все внешние признаки опьянения.

Росгвардейцы доставили задержанного в полицию для дальнейшего разбирательства. Избитый охранник обратился с заявлением в правоохранительные органы. Сейчас проводится проверка.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе в одну из школ Екатеринбурга пытались прорваться двое подозрительных мужчин. Позже они объяснили свой поступок.