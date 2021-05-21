Состояние раненной в Березниках учительницы лицея ухудшилось

Состояние раненной в березниковском лицее №1 учительницы физики 74-летней Людмилы Ишменевой оценено как тяжелое, стабильное. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Такое заключение было сделано после того, как пациентку осмотрел главный внештатный специалист хирург минздрава Прикамья Анатолий Касатов и главный внештатный специалист анестезиолог-реаниматолог минздрава Пермского края Роман Энгаус.

В настоящее время пациентку готовят к транспортировке в Пермь в Пермскую краевую клиническую больницу.

Отметим, что ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Instagram сообщал о том, что врачи березниковской больницы оценили состояние педагога как средней степени тяжести.

Telegram-канал Life Shot сообщает, что ранена учительница была в шею. По данным канала, родители школьника Р., который напал на педагога, в настоящий момент отдыхают в Сочи. В школу вызвали его дедушку.

Якобы на преподавателя он напал из-за двойки в четверти, которая ему грозила. Подростка характеризовали как неконфликтного, семья на учете не состояла.

"Отец ученика ходил в школу обсуждать неуспеваемость сына, просил Людмилу Ишменеву провести дополнительные занятия по физике. А потом родители наняли подростку репетитора", - говорится в сообщении telegram-канала.

Напомним, сразу после происшествия ученики сообщили обо всем охраннику ЧОПа. Он вызвал Росгвардию и обезвредил нападавшего. Сообщалось, что якобы в школе не работал металлоискатель, однако министр образования Раиса Кассина опровергла эту информацию. Сейчас сообщается, что школьник протащил в школу нож - потому что у охраны была установка проверять им только незнакомых. Требований проверять металлоискателем учеников якобы не было.