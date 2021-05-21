Созданный по инициативе учредителей Фонда святой Екатерины проект «Николай Кузнецов. Человек-легенда» уже посетили более 4 тысяч человек

Более 4000 человек посетили выставочное мультимедийное пространство «Николай Кузнецов. Человек-легенда» в парке «Россия — моя история» за первые 10 дней работы экспозиции в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект создан по инициативе учредителей Фонда святой Екатерины — генерального директора УГМК Андрея Козицына, председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина и владельца группы компаний «Сима-ленд» Андрея Симановского.

Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, новый выставочный проект построен по игровому принципу и в первую очередь вовлекает детей, для которых жизнь героя раскрывается как квест. При этом взрослые посетители тоже остаются под впечатлением от технического оснащения экспозиции: каждый гость может составить зашифрованное послание с помощью азбуки Морзе, послушать оригинальные радиосообщения военных лет, прочитать проекционные книги о жизни великого разведчика и при помощи VR-руки изучить оружие военного времени.

Чтобы полностью познакомиться с выставочным пространством, потребуется около полутора часов. Особенностью экспозиции стал голографический театр, сюжетная линия которого растянулась почти на 20 минут. Николай Кузнецов сам рассказывает о ключевых моментах работы, вспоминает, как начал вживаться в роль немецкого офицера и учить немецкий язык, о своих операциях и последних минутах жизни.

«Главной точкой притяжения стал голографический театр, создающий иллюзию присутствия главного героя. У гостей есть возможность через личный контакт понять мотивы и жизненные приоритеты героя. Максимальный пик активности посетителей пришелся на “Ночь музеев”, во время которой нас посетили около 2000 человек», — комментирует Наталья Прошина, директор мультимедийного парка «Россия — моя история».

В России нет аналогов уральской выставки. «Николай Кузнецов. Человек-легенда» — это уникальный проект для нашей страны. Выставочное пространство на территории парка «Россия —моя история», который находится в центре города, работает на постоянной основе.

«Сложно оценить выдающийся вклад Николая Кузнецова в общую Победу страны в 1945 году. Его подвиг — вечный пример для подражания, и мы рады, что при помощи современных технологий молодое поколение потянулось в парк “Россия — моя история”, чтобы познакомиться с жизнью разведчика», — поделился Александр Андреев, директор Фонда святой Екатерины.