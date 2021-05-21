Бюджет Югры в "коронокризисный" 2020-ый: работа на жителей

Бюджет Югры в ушедшем году работал на жителей автономии: 2 млрд руб. потрачены на борьбу с коронавирусом, и это далеко не единственная статья расходов, подтверждающая социально ориентированный характер главного финансового документа округа. Об этом говорят и опрошенные Накануне.RU эксперты, анализируя траты из главного для нефтеносного региона "кошелька".

17 мая состоялись публичные слушания, на которых обсуждался отчет об исполнении бюджета региона 2020 года. Доходы окружной казны в ушедшем году составили 257,8 млрд руб., расходы – более 281,6 млрд руб., дефицит бюджета – 23,8 млрд руб.

"Традиционно основная часть налоговых доходов обеспечена поступлениями налога на прибыль и налога на имущество организаций, налога на доходы физических лиц, – сказала глава департамента финансов Вера Дюдина. – Доля указанных доходов составила 94,4 % от всех налоговых доходов. Налог на прибыль организаций поступил в бюджет автономного округа в сумме более 97,2 млрд руб. или 104,2 % к уточнённому плану на год".

В 2020 г. автономный округ участвовал в реализации 11 из 12 национальных проектов. В рамках 17 государственных программ деньги направили на мероприятия 42 региональных проектов. Исполнение по расходам на реализацию региональных проектов за 2020 г. – 29,3 млрд руб. В ходе обсуждения разговор зашёл о тратах на противодействие распространению коронавируса. По словам Дюдиной, на это потрачено более 2 млрд руб.

"Поскольку основные полномочия в этой сфере исполняли региональные департаменты здравоохранения и социального развития, основное финансирование шло через эти ведомства, – продолжила она. – Мы вовремя сориентировались, были приняты решения по перераспределению ресурсов. Бюджет исполнялся в непростых условиях, но нам удалось обойтись без кредитов. Региональная бюджетная политика сохранила свою социальную направленность".

Председатель общественного совета при департаменте финансов Юрий Манчевский подчеркнул, что по итогам публичных слушаний выработан ряд рекомендаций.

"Правительству рекомендовано продолжить меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета, сохранение его долговой устойчивости на безопасном уровне, проведение политики, направленной на расширение собственной налоговой базы региона, повышение эффективности бюджетных расходов, безусловное исполнение социально-значимых расходных обязательств, эффективности капитальных вложений в целях снижения объемов незавершенного строительства и мер поддержки по реализуемым инвестиционным проектам, содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований, проведение мониторинга эффективности муниципального управления и мер, направленных муниципальными образованиями на оздоровление муниципальных финансов", – сказал он.

По данным департамента финансов, в ушедшем году, например, на образование потрачено 77 млрд руб., на здравоохранение – 53 млрд руб., социальную политику – 51,9 млрд руб. (в частности, охрана семьи и детства – 18,7 млрд., социальное обеспечение населения – 23,2 млрд), жилищно-коммунальное хозяйство – 23,5 млрд руб.

Не обходится и без поддержки стратегически важных отраслей. Ещё в ноябре 2019-го, принимая на заседании думы округа бюджет на 2020-22-й годы, спикер парламента Борис Хохряков подчеркнул важность введения льгот для нефтяников.

"Мы понимаем, что у нас моноэкономика, нефтяная экономика. Мы создаем условия для нефтяников, чтобы они вели и геологоразведочные работы, потому что без прироста запасов у нас никакого развития и стабилизации объемов темпа добычи не будет. Поэтому мы поддерживаем эти льготы. Они всегда у нас под контролем, но, тем не менее, они должны быть", – заявил Хохряков.

В непростом 2020 году коррективы приходилось вносить на ходу. Например, 8 млрд дополнительно пошло на социальную политику (выплаты отдельным категориям граждан и прочее), 8,8 млрд – на здравоохранение (например, финансовое обеспечение борьбы с коронавирусом, в том числе стимулирующие выплаты, выполнение особо важных работ медицинскими и иными работникам), 10,5 млрд руб. – на жилищно-коммунальное хозяйство (деньги пошли на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов).

Участник публичных слушаний, глава Мегиона Олег Дейнека в разговоре с Накануне.RU отметил социальную направленность окружного бюджета.

"Бюджет сформирован нормально. Имеющиеся расходы на образование, медицину, возможно, должны быть и больше, но мы исходим из того, что есть. Ситуация, которая сложилась на финансово-экономическом рынке мира, оставляет желать лучшего. С другой стороны, бюджеты "скорректировал" коронавирус – деньги уходили на маски, вакцинацию", – сказал Накануне.RU градоначальник.

Он также отметил влияние на бюджет нестабильной ситуации на нефтяном рынке.

"При этом деньги из бюджета шли на поддержку предпринимателей. Хотелось бы больше всем дать, конечно, но мы поддерживаем тех, кто хочет работать. Давали деньги на кредиты на зарплаты, например. Курочка по зёрнышку клюёт. В итоге из общей казны деньги выделяют на то, что не было заложено в плане. При этом темпы жилищного строительства в округе достойные. По Мегиону могу сказать аналогично – балки все снесли, на это миллиард выделили. А сколько в целом по округу ушло на решение балочной проблемы? Бюджет социально ориентированный, это точно", – сказал Дейнека.

Политолог Александр Безделов в разговоре с журналистом агентства также отметил социально ориентированный характер бюджета.

"Значительную часть окружной казны в "коронавирусный" год направили на здравоохранение. Деньги использовали эффективно. Округ – гораздо более обеспеченный регион, чем соседи. Бюджет Югры гораздо более масштабный. И его удалось сделать социально направленным. Учитывая высокие доходы региона, это удалось сделать безболезненно. Тренд на социальную ориентированность в этом году продолжится", – сказал Накануне.RU Александр Безделов.