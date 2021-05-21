Семеро рабочих погибли на очистных сооружениях в Ростовской области

Семь рабочих погибли в Ростовской области при проведении работ на очистных сооружениях.

ЧП произошло в поселке Дмитриадовка Неклиновского района, передает ТАСС. Еще два человека госпитализированы.

По данным "КП-Ростов-на-Дону", бригада работала в колодце и попала под действия паров стоков. Шестерых мужчин удалось извлечь на поверхность, но двое были уже мертвы. Других отправили в больницу, однако спасти их не смогли.

Mash пишет, что спасатели достали два трупа, тела остальных работников еще находятся внизу. Точное количество погибших пока неизвестно.

По предварительной информации, рабочие отравились метаном, сообщает РЕН ТВ.