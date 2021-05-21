Политолог Джаралла о фильме «Турист»: картина про настоящие мужские качества

Фильм «Турист» повествует о настоящих русских. Такие картины показывать важно и нужно, заявил политолог Владимир Джаралла в беседе с корреспондентом издания «Слово и Дело».

Российская премьера боевика «Турист» состоялась на телеканале НТВ 19 мая. Кинолента рассказывает о работе российских инструкторов в Центральноафриканской республике на фоне попытки госпереворота группировок «Коалиции патриотов за перемены» в конце 2020 года.

По словам эксперта, Россия сейчас находится в условиях информационной войны. Против страны на идеологическом уровне организована мощная кампания.

«Это кроется хотя бы даже в том, что создается общая атмосфера некого уныния и безысходности. Это часть достаточно серьезного психологического подхода. И это не соответствует действительности. Хотя бы потому, что те, кто нам пытается это внушить, сам испытывает большое количество проблем — от прямого обмана своих граждан до весьма тяжелой экономической ситуации у себя. Поэтому их желание может и понятно, но требует серьезного отпора», рассказал Джаралла.

Именно такие истории, как в фильме «Турист», помогают дать отпор. Они показывают русских людей с лучшей стороны и знакомят с нашим государством.

«Мы видим в фильме настоящих мужчин. Почему-то у нас принято высмеивать их. Иногда люди забывают, что мужские качества проявляются лучше всего в критических ситуациях», - сказал политолог.

Эксперту запомнилась цитата из фильма: «Русские умеют воевать и, к сожалению, делают это хорошо. Их нельзя победить только силой». Он пояснил, что до определенного момента одолеть Россию считалось делом почти невозможным.

«Единственная надежда — разложить внутри. Именно в этом направлении действуют те, кто является противником», - добавил Джаралла.