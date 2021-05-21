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Общество В России
извращенец, содомит, лесбиянка, транссексуал (2015) | Фото: dnr-news.com

Съезд психиатров России не принял резолюцию о легализации транссексуализма и педофилии

XVII Съезд психиатров России, который проходил 15-18 мая, не принял итоговой резолюции. Об этом сообщил председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи", эксперт во вопросам семейного права Павел Парфентьев.
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Внимание к съезду было вызвано тем, что на него было вынесено обсуждение 11-й редакции Международной классификации болезней (МКБ-11), в которой нормализуется транссексуализм и делается шаг к легализации педофилии.

Парфентьев пишет, что президент Российского общества психиатров Николай Незнанов "маринует общественность", пытаясь усидеть на двух стульях. Так, он проигнорировал обращение к нему более 50 тыс. россиян, подписавших петицию против МКБ-11, хотя подписи на съезде были переданы. При этом Незнанов одновременно является директором регионального центра ВОЗ.

Публицист Иван Куренной пишет, что в съезде участвовали лоббисты продвижения половых извращений, так что научное обсуждение МКБ-11 было невозможно.

В МКБ-11 педофилия определяется уже не как извращение, а всего лишь как расстройство, а транссексуализм вообще считается нормой. В конце апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ о создании межведомственной рабочей группы по внедрению МКБ-11 в России. Об изучении этого документа речи нет, Мурашко воспринимает его как обязательный к исполнению.

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Съезд психиатров России не принял резолюцию о легализации транссексуализма и педофилии

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Теги: педофилия, МКБ-11



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