В Югре виновнику возгорания на Самотлорском месторождении грозит срок

Виновнику хлопка на Самотлорском месторождении (разрабатывает "дочка" "Роснефти") грозит три года колонии, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По данным следствия, в 14.30 19 мая во время осмотра газового сепаратора на территории Самотлорского месторождения (Нижневартовский район) произошло воспламенение и возгорание газо-воздушной смеси. Двое 27-летних сотрудников ООО "Уральский центр промышленной безопасности", находившихся внутри ёмкости, получили тяжелые термические ожоги. Они госпитализированы. Ещё два работника нефтедобывающего предприятия получили незначительные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности". Виновнику грозит три года колонии.