21 Мая 2021
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Общество В бывшем СССР
(2004) |

В ЕС с 1 июля будут доступны три вида коронавирусных сертификатов

В Европейском союзе с 1 июля будут доступны три вида коронавирусных сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровленнии от COVID.

Их можно получить на электронном носителе или распечатать, сообщил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс. Сертификаты будут бесплатными для всех граждан ЕС, передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что сертификаты вакцинации от коронавируса начнут действовать на всей территории Евросоюза уже со второй половины июня. По его словам, есть национальный "зеленый сертификат", который позволит переезжать из региона в регион. Он будет действовать в Европе к середине мая.

В ФРГ не исключали, что цифровой паспорт вакцинации может быть введен в уже со следующей недели.

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В ЕС с 1 июля будут доступны три вида коронавирусных сертификатов

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Теги: евросоюз, коронавирусные сертификаты, ковид-сертификат



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