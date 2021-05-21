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Лесной пожар, авиация, МЧС, тушение, вертолёт (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловские спасатели потушили два лесных пожара в Тюменской области

Свердловские спасатели тушат лесные пожары в Тюменской области. Уже ликвидировано два возгорания.
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Напомним, на этой неделе в полыхающую Тюменскую область была направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, одна из групп свердловчан, состоящая из 18 человек, полностью потушила пожар вблизи озера Лебяжье - площадь возгорания составила 75 га на отдельных участках леса. А на площади в 190 га был полностью ликвидирован пожар в поселке Муллаши, в тушении которого принимали участие 20 свердловских огнеборцев.

Торфяной пожар в поселке Тараскуль продолжают тушить девять свердловских спасателей. Общая площадь составляет 30 га, огнеборцами потушено 5 га отдельных участков торфяника и лесной подстилки.

Добавим, что из-за пожаров леса Свердловской области будут закрыты для посещения уже в самое ближайшее время.

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Свердловские спасатели потушили два лесных пожара в Тюменской области

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Теги: лесные пожары, спасатели, Тюменская область



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