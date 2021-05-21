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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
нападение на учительницу, лицей №1 Березники, задержание (2021) | Фото: t.me/Lshot

Напавший на учительницу лицеист говорил знакомому о желании совершить убийство

Перед нападением ученик 10 класса березниковского лицея №1 якобы отправил несколько голосовых сообщений своему знакомому, в которых будто бы рассказал, что думал об убийстве и о суициде. Об этом сообщает telegram-канал "Подъем".

Канал приводит текст сообщения, которое якобы принадлежит нападавшему:

"На данный момент у меня вообще никого нету. Серьезно. У меня есть куча знакомых, но у меня нет хорошего друга, у меня нет хорошей подруги, у меня нет девушки, с родителями я вижусь три раза в день, это если в лучшем случае. Кажется, я никого шибко-то не любил. Еще одним фактором является то, что у меня крыша едет. Например, сегодня я хотел кого-то убить. Я смастерил себе небольшие лямки для того, чтобы закрепить нож на пояснице, надел темный свитер, перчатки, маску. Я реально пошел искать того, кого можно убить. Я два часа проходил и в итоге у меня произошел отход. Я понимаю, что творю какую-то фигню".

Также канал приводит комментарий детского омбудсмена Прикамья Светланы Денисовой. Она отметила, что семья мальчика находилась в группе "норма" и к ней не было никаких претензий.

"В очередной раз ребенок из группы "норма" совершает преступление — вот, что страшно. Причина — сколько мы анализируем подобных происшествий в крае – в нарушении детско-родительских взаимоотношений. Ведь у мальчика, судя по опубликованной переписке, одиночество сквозит из каждой строки. А сейчас идет информация, что и родители куда-то уехали, но она не проверена пока что. 10 класс, конец года – понятно, что дети все на пределе физических и эмоциональных сил, надо поддерживать и любить своих детей", - приводит "Подъем" ее слова.

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Напавший на учительницу лицеист говорил знакомому о желании совершить убийство

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Теги: лицей №1, Березники, нападение



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