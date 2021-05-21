Рада умоляет США ввести санкции против участников строительства "Северного потока-2"

Верховная рада проголосовала за обращение к Конгрессу США с призывом ввести санкции против всех участников строительства газопровода "Северный поток-2".

Рада призывает использовать все имеющиеся меры для полной и необратимой остановки строительства газопровода.

Постановление Рады вызвано, видимо, тем, что в США, по некоторым признакам, сдали назад в вопросе санкций против проекта. Так, Госдеп не будет вводить санкции против Nord Stream 2 AG. А в администрации Джо Байдена выразили сомнение в возможности остановить "Северный поток-2". Также между США и Россией наметились признаки некоторого "потепления".

Для Украины вопрос "Северного потока-2" жизненно важен. После запуска газопровода ГТС Украины окажется востребованной в минимальной степени - через нее Россия может транспортировать газ только в близлежащие страны.

В 2000-х транзит был более 100 млрд кубов, потом он стал снижаться, а до 2024 года, согласно контракту, Россия "заказала" 40 млрд кубов. После запуска второй нитки "Северного потока", по разным оценкам, это будет максимум 10-15 млрд кубометров в год. Многие украинские эксперты опасаются, что ГТС Украины рискует превратиться в груду металлолома, а газ многократно подорожает.