21 Мая 2021
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Схема газопроводов &quot;Северный поток&quot; и &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

Рада умоляет США ввести санкции против участников строительства "Северного потока-2"

Верховная рада проголосовала за обращение к Конгрессу США с призывом ввести санкции против всех участников строительства газопровода "Северный поток-2".
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Постановление Рады вызвано, видимо, тем, что в США, по некоторым признакам, сдали назад в вопросе санкций против проекта. Так, Госдеп не будет вводить санкции против Nord Stream 2 AG. А в администрации Джо Байдена выразили сомнение в возможности остановить "Северный поток-2". Также между США и Россией наметились признаки некоторого "потепления".

Для Украины вопрос "Северного потока-2" жизненно важен. После запуска газопровода ГТС Украины окажется востребованной в минимальной степени - через нее Россия может транспортировать газ только в близлежащие страны.

В 2000-х транзит был более 100 млрд кубов, потом он стал снижаться, а до 2024 года, согласно контракту, Россия "заказала" 40 млрд кубов. После запуска второй нитки "Северного потока", по разным оценкам, это будет максимум 10-15 млрд кубометров в год. Многие украинские эксперты опасаются, что ГТС Украины рискует превратиться в груду металлолома, а газ многократно подорожает.

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Рада умоляет США ввести санкции против участников строительства "Северного потока-2"

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Теги: северный поток-2, Украина, США



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