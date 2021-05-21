Школа Каменска-Уральского выплатит 50 тысяч ученицам, пострадавшим от пожара в раздевалке

21 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О трагедии в Казани

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
шкафчик школа замок раздевалка (2019) | Фото:PxHere

Школа Каменска-Уральского выплатит 50 тысяч ученицам, пострадавшим от пожара в раздевалке

Ученицы МАОУ СОШ № 7 Каменска-Уральского получат от школы 50 тыс. руб. компенсации морального вреда из-за травм, полученных в результате пожара.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, возгорание площадью в 1 кв.м. произошло в раздевалке старшеклассников 2 февраля текущего года. Огонь был потушен персоналом школы до прибытия пожарно-спасательных подразделений, однако успел навредить ученицам 2005 и 2007 г.р.

В результате происшествия обе девочки обратились в ГАУЗ Свердловской области "Городская больница г. Каменск-Уральский" Младшей был поставлен диагноз "термический ожог II-III степени обоих бедер площадью 2 %", а старшей – "токсическое действие окиси средней степени тяжести".

Сразу после пожара была организована проверка, которая показала, что сотрудники образовательного учреждения допустили нарушения своих должностных инструкций. За ненадлежащее исполнение обязанностей заместители директора по учебно-воспитательной работе, по административно-хозяйственной работе и учитель школы привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, прокурор Каменска-Уральского в отношении и.о. директора школы №7 возбудил дело об административном нарушении. Суд оштрафовал руководителя учреждения на 10 тысяч рублей.

На инцидент обратила внимание прокуратура, которая и обратилась в Красногорский районный суд г. Каменска-Уральского с исками к МАОУ СОШ № 7 о взыскании компенсации морального вреда.

Суд согласился с доводами прокуратуры и взыскал со школы 40 тыс. руб. компенсации морального вреда в отношении ученицы 2007 г.р. и 10 тыс. руб. в отношении школьницы 2005 г.р. В настоящее время решения суда в законную силу не вступили.

Напомним, что аналогичный случай произошел в апреле в раздевалке средней школы №19 на улице Павла Шаманова (Екатеринбург): загорелась куртка одного из учащихся. Сотрудники школы самостоятельно эвакуировали 1 тыс. 154 ученика и 89 работников. Пожар был ликвидирован при помощи огнетушителей. Трое детей пострадало.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Школа Каменска-Уральского выплатит 50 тысяч ученицам, пострадавшим от пожара в раздевалке

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: школа, пожар, раздевалка, компенсация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети