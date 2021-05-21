Школа Каменска-Уральского выплатит 50 тысяч ученицам, пострадавшим от пожара в раздевалке

Ученицы МАОУ СОШ № 7 Каменска-Уральского получат от школы 50 тыс. руб. компенсации морального вреда из-за травм, полученных в результате пожара.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, возгорание площадью в 1 кв.м. произошло в раздевалке старшеклассников 2 февраля текущего года. Огонь был потушен персоналом школы до прибытия пожарно-спасательных подразделений, однако успел навредить ученицам 2005 и 2007 г.р.

В результате происшествия обе девочки обратились в ГАУЗ Свердловской области "Городская больница г. Каменск-Уральский" Младшей был поставлен диагноз "термический ожог II-III степени обоих бедер площадью 2 %", а старшей – "токсическое действие окиси средней степени тяжести".

Сразу после пожара была организована проверка, которая показала, что сотрудники образовательного учреждения допустили нарушения своих должностных инструкций. За ненадлежащее исполнение обязанностей заместители директора по учебно-воспитательной работе, по административно-хозяйственной работе и учитель школы привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого, прокурор Каменска-Уральского в отношении и.о. директора школы №7 возбудил дело об административном нарушении. Суд оштрафовал руководителя учреждения на 10 тысяч рублей.

На инцидент обратила внимание прокуратура, которая и обратилась в Красногорский районный суд г. Каменска-Уральского с исками к МАОУ СОШ № 7 о взыскании компенсации морального вреда.

Суд согласился с доводами прокуратуры и взыскал со школы 40 тыс. руб. компенсации морального вреда в отношении ученицы 2007 г.р. и 10 тыс. руб. в отношении школьницы 2005 г.р. В настоящее время решения суда в законную силу не вступили.

Напомним, что аналогичный случай произошел в апреле в раздевалке средней школы №19 на улице Павла Шаманова (Екатеринбург): загорелась куртка одного из учащихся. Сотрудники школы самостоятельно эвакуировали 1 тыс. 154 ученика и 89 работников. Пожар был ликвидирован при помощи огнетушителей. Трое детей пострадало.