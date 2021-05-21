На вакцины до 2025 года потратят 160 млрд долларов, подсчитали в США
По расчетам американской компании IQVIA Holdings Inc, общемировые расходы на вакцины от коронавируса до 2025 году достигнут почти 160 млрд долларов. Об этом пишут U.S.News.
Гигантские расходы вызваны тем, что вакцины придется колоть постоянно, вероятно, каждые два года после первой волны вакцинации. А к концу следующего года вести себе вакцину должны 70% людей. Также в США готовятся к возможности того, что новая вакцинация потребуется через 9-12 месяцев после первой волны.
Прогноз такого стремительного роста продаж вакцин не имеет себе равных, заявил старший вице-президент IQVIA Мюррей Эйткен.
Интересно, что без учета стоимости вакцин общие расходы на медицину, по прогнозам, будут на 68 млрд долларов ниже до 2025 года, чем было бы без коронавируса. То есть по факту ожидается существенное уменьшение расходов на здравоохранение под предлогом борьбы с коронавирусом. Так, в России рост смертности только наполовину вызван коронавирусом, и вторая половина, видимо, связана с труднодоступностью медпомощи. Председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что реальная доля коронавируса в общем росте смертности меньше трети. Остальное вызвано неадекватными мерами и "оптимизацией" здравоохранения.