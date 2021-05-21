"Аэрофлот" предупредил о задержках рейсов из-за сбоя

У «Аэрофлота» произошел сбой, возможны задержки регистрации и вылета самолетов.

В частности, онлайн-табло на сайте "Шереметьево" свидетельствует о задержке вылетов десятков рейсов.

Кроме того, временно недоступно бронирование билетов, сообщается на сайте авиакомпании. Пассажирам рекомендовано проверять статус рейса в онлайн-табло.

Как сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин, произошел глобальный технический сбой на стороне поставщика IT-услуг.

По его словам, работа IT-систем на данный момент восстановлена, но из-за скопления пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета.