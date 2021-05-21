Эксперта "Алмаз-Антея" повторно допросили по делу о крушении MH17

Эксперт из российского концерна "Алмаз-Антей" был повторно опрошен по делу о крушении Boeing, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.

Также повторно были опрошены эксперты из Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия), передает ТАСС.

Расчеты специалистов концерна "Алмаз-Антей", в отличие от версий бельгийских и голландских экспертов, указывают на то, что место запуска ракеты, из который был сбит самолет, может охватывать территорию рядом с поселком Зарощенское, находившуюся под контролем ВС Украины.

Ранее сообщалось, что следствие в Нидерландах получило письменный ответ от российского "Алмаз-Антея" (производитель ЗРК "Бук") по делу о крушении рейса МН-17. Концерн отправил ответ на отчеты Нидерландского аэрокосмического центра и Королевской военной академии относительно технических деталей крушения самолета.

Напомним, Совместная следственная группа (ССГ) ранее представила промежуточные итоги, согласно которым Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.