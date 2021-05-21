Маск ответил на вопрос студента из Екатеринбурга о Гагарине

Студент из Екатеринбурга Дмитрий Устинов задал вопрос основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску. Тот ответил.

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Известный американский предприниматель отвечал на вопросы российских студентов на онлайн-марафоне "Новое знание". Площадкой общения в Екатеринбурге стал пресс-центр Уральского федерального университета.

Как сообщили Накануне.RU в УрФУ, Дмитрий Устинов, который учится на политолога, спросил, что Илон думает о гипотетической встрече с легендарным советским космонавтом Юрием Гагариным.

"Ух ты, я бы очень удивился", - ответил Маск.

Как сообщало Накануне.RU, также в ходе разговора со студентами Илон Маск восхитился научными достижениями СССР. Кроме этого, он анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ.