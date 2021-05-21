21 Мая 2021
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После вакцинации умер директор Центра качества лекарственных средств - эпидемиолог

После вакцинации от коронавируса скончался директор Центра подтверждения соответствия качества лекарственных средств Миздрава РФ Евгений Соловьев. Об этом написал на своей странице президент компании DiaPrep System Inc, эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов.

По его данным, после вакцинации "Спутником V" случились четыре тяжелых осложнения. За какой срок, он не указал, но, видимо, почти в одно время, так как Фаворов предположил "проблему с данной серией вакцинного препарата".

У всех четверых осложнения начались сразу после укола. Умер только один Соловьев. При этом какую вакцину ему ввели, неизвестно. Официально об этом не сообщается. Но на сайте организации из руководящего состава Соловьев уже исчез, как и директор. Теперь Центр возглавляет и.о. директора Иван Феер.

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После вакцинации умер директор Центра качества лекарственных средств - эпидемиолог

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Теги: коронавирус, вакцинация



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