Количество прямых рейсов на Кипр из Екатеринбурга продолжает увеличиваться

21 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О трагедии в Казани

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область За рубежом
авиакомпания s7 самолет (2009) | Фото: Накануне.ru

Количество прямых рейсов на Кипр из Екатеринбурга продолжает увеличиваться

В Екатеринбурге запускается третий прямой рейс до Кипра. Помимо авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Россия", отдыхать теперь можно отправиться и самолетом компании S7, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Полеты в Ларнаку из аэропорта "Кольцово" стартуют 17 июня и будут производиться каждую неделю по четвергам. Вылет запланирован на 5.05 утра, а время транспортировки займет чуть менее трех часов. Обратно можно улететь в 20.45. В Екатеринбурге самолет приземлится в 3.35 следующего дня. Стоимость билета в одну сторону начинается от 9 тыс. 741 руб..

Напомним, что "Уральские авиалинии" осуществляют прямые рейсы на Кипр с 16 мая по воскресеньям, а с 16 июня количество полетов увеличится до двух раз в неделю.

Авиакомпания "Россия" также летает по воскресеньям, начиная с 9 мая. При этом с 7 июня еженедельные рейсы стартуют и у "Red Wings", что позволит увеличить количество еженедельных полетов из Екатеринбурга на Кипр до пяти.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Количество прямых рейсов на Кипр из Екатеринбурга продолжает увеличиваться

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Кипр, Екатеринбург, S7, Кольцово, прямой рейс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети