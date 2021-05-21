Количество прямых рейсов на Кипр из Екатеринбурга продолжает увеличиваться

В Екатеринбурге запускается третий прямой рейс до Кипра. Помимо авиакомпаний "Уральские авиалинии" и "Россия", отдыхать теперь можно отправиться и самолетом компании S7, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Полеты в Ларнаку из аэропорта "Кольцово" стартуют 17 июня и будут производиться каждую неделю по четвергам. Вылет запланирован на 5.05 утра, а время транспортировки займет чуть менее трех часов. Обратно можно улететь в 20.45. В Екатеринбурге самолет приземлится в 3.35 следующего дня. Стоимость билета в одну сторону начинается от 9 тыс. 741 руб..

Напомним, что "Уральские авиалинии" осуществляют прямые рейсы на Кипр с 16 мая по воскресеньям, а с 16 июня количество полетов увеличится до двух раз в неделю.

Авиакомпания "Россия" также летает по воскресеньям, начиная с 9 мая. При этом с 7 июня еженедельные рейсы стартуют и у "Red Wings", что позволит увеличить количество еженедельных полетов из Екатеринбурга на Кипр до пяти.