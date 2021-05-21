21 Мая 2021
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Экономика Челябинская область
Алексей Текслер, метротрамвай (2021) | Фото: instagram.com/alexeytexler.official

"Мечты должны сбываться!" Челябинский губернатор анонсировал "метротрамвай"

Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время посещения одного из объектов законсервированного метрополитена анонсировал планы по дальнейшему развитию транспортной сети, передает корреспондент Накануне.RU.

Главным заявлением главы региона стало то, что "метро в Челябинске будет интегрировано с трамвайной сетью". В городе должно появиться три маршрута метротрамвая, теперь это называется так. Две из наиболее готовых станций будут использоваться новым видом транспорта, а две предстоит еще достроить. По мнению Текслера, предстоит доделать две подземных станции, еще две - построить с нуля, оснастить 7 км поземных участков и построить 4 км наземных участков.

"Для меня, как и для многих из вас (жителей Челябинска, – прим.), этот проект – мечта, которую мы помним из детства", - заявил губернатор.

Впрочем, никаких конкретных данных о сроках и тем более стоимости глава области все-таки не назвал. Буквально накануне мы рассказывали о заявлениях вице-премьера Марата Хуснуллина, вопреки тезисам из послания Владимира Путина, он считает, что метро в миллионниках неактуально. К слову, челябинский эксперт Яков Гуревич отмечает, что проложенные под Челябинском туннели не годятся для пуска трамвая, "это две совершенно разных технологии эксплуатации".

Алексей Текслер, метротрамвай(2021)|Фото: instagram.com/alexeytexler.official

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"Мечты должны сбываться!" Челябинский губернатор анонсировал "метротрамвай"

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Теги: метротрамвай, Алексей Текслер



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