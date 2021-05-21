Экс-директор РАН попал в реанимацию после вакцинации

Бывший директор и научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг попал в реанимацию после прививки от коронавируса. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на телеграм-канал Baza.

У Гринберга было иммунное заболевание, и врачи не советовали ему делать прививку. "Спутник V" ему категорически запретили колоть, посоветовали попробовать "КовиВак", но еще лучше вообще отказаться от укола. Тот все-таки решил попробовать и 3 апреля сделал первый укол, который не вызвал никаких видимых последствий. Но после второго укола 26 апреля его состояние резко ухудшилось. У него отказали ноги, и он не мог ходить. А в начале мая у него выявили коронавирус. Сейчас он находится в реанимации.