21 Мая 2021
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Политика Свердловская область Москва
(2004) | Фото

"Это благотворительность": Лидер "Справедливой России" ответил на обвинения в подкупе избирателей мороженым

Сергей Миронов ответил на обвинения в подкупе избирателей мороженым перед выборами. Так, вчера через партийные соцсети СР растиражировался ролик, на кадрах которого группа молодых людей в Москве раздавала мороженое. При этом активисты, раздавая мороженое, просили поддержать партийные инициативы, в частности, выплату 10 тысяч рублей каждому человеку.

"Дело в том, что подкуп это, когда что-то раздается именно во время избирательной компании. Сейчас же нет избирательной кампании и вообще про мороженое это я от вас услышал. Если где-то кто-то раздавал, то я бы вам тоже раздал мороженое. Прилетел бы в голубом вертолете. Кстати, я знаю, в вашей Свердловской области мои коллеги воду раздают. Это абсолютно нормально. Есть такое слово, как благотворительность", - отметил Миронов, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

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"Это благотворительность": Лидер "Справедливой России" ответил на обвинения в подкупе избирателей мороженым

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