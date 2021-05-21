К проверке нападения на учителя физики в березниковском лицее подключилась прокуратура

Прокурор города Березники Нияз Мусабиров выехал в лицей №1 после нападения ученика на преподавателя. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

На месте он будет координировать работу правоохранительных органов. Также сообщается, что в школу выехал прокурор Пермского края Павел Бухтояров.

Надзорное ведомство выясняет причины случившегося. Ситуация находится на контроле прокуратуры Пермского края.

"Ъ" со ссылкой на свои источники сообщает, что лицей якобы не был оснащен работающим металлодетектором. И именно потому ученик 10 класса смог принести в школу нож и напасть на учительницу физики. Само нападение было совершено во время урока.