21 Мая 2021
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Тесла Tesla (2016) | Фото:

Маск: Tesla близка к присутствию в России

Глава компании Tesla Илон Маск анонсировал скорое появление электромобиля в России, Казахстане и других странах СНГ.

"Я думаю, мы близки к присутствию в России ", - сказал Маск, отвечая на вопросы участников марафона "Новое знание" в режиме видеосвязи. Он отметил, что это будет "потрясающе".

Предприниматель также рассказал, что рассматривает возможность запустить производство Tesla в России.

В январе руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Сообщалось, что за последние 13 месяцев состояние Маска выросло более чем на $100 млрд. Основной причиной увеличения состояния Маска стал рост капитализации Tesla. В январе 2020 года она составляла менее $100 млрд, в январе 2021 года оценивалась примерно в $750 млрд.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем.

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Маск: Tesla близка к присутствию в России

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Теги: Илон Маск, Tesla



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