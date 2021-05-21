Маск: Tesla близка к присутствию в России

Глава компании Tesla Илон Маск анонсировал скорое появление электромобиля в России, Казахстане и других странах СНГ.

"Я думаю, мы близки к присутствию в России ", - сказал Маск, отвечая на вопросы участников марафона "Новое знание" в режиме видеосвязи. Он отметил, что это будет "потрясающе".

Предприниматель также рассказал, что рассматривает возможность запустить производство Tesla в России.

В январе руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Сообщалось, что за последние 13 месяцев состояние Маска выросло более чем на $100 млрд. Основной причиной увеличения состояния Маска стал рост капитализации Tesla. В январе 2020 года она составляла менее $100 млрд, в январе 2021 года оценивалась примерно в $750 млрд.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем.