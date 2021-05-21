"Возможно у ЛДПР и была такая инициатива": Миронов допустил плагиат законопроекта ЛДПР

Лидер партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы Сергей Миронов ответил на обвинения в плагиате законодательных инициатив со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Ранее председатель партии либерал-демократов заявил, что идея повысить возрастной ценз на продажу оружия принадлежит ЛДПР.

Такая мысль прозвучала после трагедии в Казани. Отвечая на вопрос Накануне.RU, Миронов заявил, что именно по поводу этой инициативы он затрудняется ответить, было ли заимствование.

"Владимир Вольфович часто всколыхивается и кричит, что опять "справороссы" украли его идею. Если честно, то я не могу про это судить потому что мы поддерживали нашего члена партии Татьяну Старкову, выступившую с правильной инициативой поднять возраст на получение лицензии на оружие до 21 года, за исключением людей, служивших в армии. Там ты присягу принимаешь. Тут не берусь судить. Возможно, что у ЛДПР и была такая инициатива. Но по поводу других такого нет. Владимир Вольфович нервничает. Мы понимаем, почему он нервничает. Пусть успокаивается и пьет успокоительное, и все будет хорошо", - иронично сказал глава партии