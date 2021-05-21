21 Мая 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
нападение на учительницу, лицей №1 Березники, задержание (2021) | Фото: t.me/Lshot

В Березниках напавшего на учительницу лицеиста обезвредил охранник ЧОПа

В минздраве Прикамья прокомментировали ситуацию с нападением ученика 10 класса березниковского лицея №1 на учителя. В ведомстве сообщили, что с детьми работают психологи, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Дмитрий Махонин дал поручение подключиться всем профильным ведомствам к расследованию обстоятельств нападения. В школу уже выехала министр образования Раиса Кассина.

По данным минобра, услуги охраны школе предоставляют сотрудники ЧОПа. Также здание оборудовано тревожной кнопкой. Сразу после нападения учащиеся сообщили о произошедшем охраннику, который и обезвредил нападавшего. Уже после этого прибыла Росгвардия.

Кроме того, накануне в лицее прошла проверка безопасности. По ее результатам возникли замечания к охраннику. На следующий день его заменили.

В настоящий момент образовательный процесс в школе остановлен. В лицее работают сотрудники правоохранительных органов.

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В Березниках напавшего на учительницу лицеиста обезвредил охранник ЧОПа

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Теги: лицей №1, Березники, нападение



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