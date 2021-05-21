В Екатеринбургском цирке будут вакцинировать от ковида. Обещают бесплатные билеты

В Екатеринбургском цирке открывается пункт вакцинации против коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19, прививочный пункт в цирке будет работать с 26 мая по средам и четвергам. При этом каждый уралец старше 18 лет, который сделает прививку против ковида на этой площадке, получит специальный сертификат. Затем он сможет обменять его в кассе на бесплатный билет на представление.

Как добавили в оперштабе, с момента открытия пунктов вакцинации на площадках торговых центров в Екатеринбурге было привито 17 тыс. 523 человека и еще 3 тыс. 581 - в других городах Свердловской области.

Напомним, недавно мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан сделать прививку от коронавируса. Сам градоначальник поставил уже оба компонента.