Андрей Трубецкой: Я искренне желаю, чтобы Сургутский район развивался!

Андрей Трубецкой, глава Сургутского района, который объявил о намерении участвовать в праймериз ЕР, считает, что конкуренция на предстоящих выборах в Госдуму будет большой. Об этом он сказала в интервью в рамках телепроекта "Прямой разговор".

"Для меня это определенный опыт - участие в праймериз. Но праймериз - это предварительный отбор. Его надо еще пройти. И, если мне это удастся, очень серьезный этап выборов. Конкуренция будет большая. Если не получится я не упаду в рыданиях, не сойду с ума от горя и тому подобное.", - пошутил Трубецкой.

В разговоре с журналистом и общественником Эдуардом Иваницким глава Сургутского района подчеркнул, что, по его мнению, подводить некие итоги работы его на посту главы муниципалитета рано.

"Можно назвать какие-то цифры. По переселению из аварийного жилья. Это давний бич Сургутского района. Сравнивали по пять лет. С 2011 по 2015 и с 2016 по 2020 годы. Я работаю с 2016 года. В пять раз разница. За последнюю пятилетку 3 400 семей мы переселили, а за предыдущие пять порядка 600. Объем капитального строительства вырос с 2 млрд рублей до 4,5 млрд рублей .А по количеству объектов рост с 30 до 45.Дорожное строительство более, чем в 2,5 раза увеличено. Объектов ЖКХ построили и реконструировали в 2,5 раза больше. Спортивных объектов возведено с 2011 по 2015 год - 1, с 2016 по 2020 годы - 35. Сделано немало, но предстоит сделать гораздо больше. Шапкозакидательством не занимаемся, несмотря на то, что мы многого добились, сделали, но еще много надо сделать", - настойчиво акцентировал Андрей Трубецкой.

Иваницкий попытался узнать у главы Сургутского района - в чем секрет удивительного для российских муниципалитетов показателя рождаемости, он составляет 2,7, что для современного состояния российского общества является более, чем позитивной цифрой.

Андрей Трубецкой отреагировал живо: "Так это же хорошо! Значит, люди просто верят в свое будущее. И связывают его с районом".

"Работа, заработная плата. Да, пока на низком уровне, я считаю, у нас обеспеченность объектами спорта, культуры, социального назначения, школы, садики. Да, что-то сделано. Но предстоит сделать еще больше. Но люди видят и как-то, видимо, позитивно оценивают и состояние дел и будущее", - считает Андрей Трубецкой.

Судя по тому, как формулирует цели работы в Госдуме, глава намерен работать как раз на будущее территории.

"Мне кажется, что на федеральном уровне, при принятии федерального бюджета любой депутат, которого выберут и который будет занимать активную позицию, может сделать гораздо больше для жителей региона гораздо, чем на муниципальном и даже региональном уровне. Я считаю, что депутат Государственной думы может и обязан включать конкретные объекты в проекты для федерального финансирования. Функция депутата даже на местном уровне - драка в хорошем смысле, конкуренция с другими депутатами за бюджетные деньги. А задача депутата федерального уровня в том, чтобы именно в его регионе строились объекты. Ходи по министерствам, ведомствам, занимайся бумагами и лоббируй, включай объекты своей территории в те или иные нацпроекты или федеральные программы", - заявил Трубецкой.

Вопрос Иваницкого относительно возможного преемника главу Сургутского района врасплох не застал.

"Я искренне хочу пожелать, чтобы вне зависимости - со мной или без меня - чтобы Сургутский район развивался. Мне дальше района уезжать особо некуда, у меня мама здесь живет, я здесь прописан в Барсово. Я хочу, чтобы любой руководитель Сургутского района искренне переживал и работал на свою территорию", - сказал Андрей Трубецкой.