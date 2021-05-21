Дополнительные пенсии в Югре стало получить гораздо проще

Члены правительства Ханты-Мансийского автономного округа внесли изменение в постановление о дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан, благодаря которому допсредства стало получить гораздо легче.

"Таким образом снизятся расходы граждан на нотариальное заверение документов при направлении их в Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд почтой для назначения дополнительной пенсии", – констатировала глава региона Наталья Комарова.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры, нотариально заверять теперь необходимо только подпись на самом заявлении, которое будет предоставляться в фонд. По словам замгубернатора Югры Романа Генкеля, данное решение позволит снизить количество административных барьеров. При этом, для обмена информацией больше нет потребности в самих гражданах, поскольку он будет производиться с помощью единой системы электронного взаимодействия.