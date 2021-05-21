21 Мая 2021
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О трагедии в Казани

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Образование Свердловская область
Гимназия №175 в Казани (2021) | Фото: Накануне.RU / Мария Стеблянко

В Екатеринбурге после трагедии в Казани могут усилить видеонаблюдение у школ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел рабочую встречу с депутатами городской думы. Обсуждались вопросы социальной сферы: строительство и ремонт школ, безопасность пришкольных территорий, а также содержание учреждений культуры и спорта.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, особое место в дискуссии заняла тема безопасности школ. Учитывая недавнюю трагедию в Казани, где бывший ученик гимназии устроил стрельбу в учреждении, глава Екатеринбурга и депутаты держат этот вопрос на особом контроле.

В частности, было озвучено предложение оборудовать системами видеонаблюдения не только территории самих школ, но и прилегающие к ним пространства. Также в рамках обсуждения была поднята тема освещенности этих территорий. Алексей Орлов заверил городских депутатов, что он уже занимается решением данного вопроса.

Напомним, на этой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность в школах региона после трагедии в Казани.

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В Екатеринбурге после трагедии в Казани могут усилить видеонаблюдение у школ

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Теги: школы, видеонаблюдение, Екатеринбург



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Ранее 20.05.2021 12:16 Мск "Довести до 100% учителей": Куйвашев поручил обеспечить безопасность в школах после трагедии в Казани

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