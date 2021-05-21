В Прикамье возбудили уголовное дело из-за нападения ученика на учительницу

Уголовное дело по статье покушение на убийство возбуждено СКР по Пермскому краю после нападения подростка с ножом на учительницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Подозреваемый - ученик лицея №1 задержан. Сейчас с ним проводят работу следователи.

Все уроки в учебном заведении отменены. По неофициальной информации, отменен также последний звонок. Сотрудники СКР опрашивают свидетелей, осматривают место происшествия. Уже назначены все необходимые экспертизы.

На место происшествия прибыли руководитель и следователи территориального следственного отдела, а также выехал заместитель руководителя следственного управления СУ СК России, который координирует работу следственно-оперативной группы.

Между тем, журналисты нашли страницу школьника в соцсети. Похоже, перед походом в школу она была подчищена. Все записи, если они и были, стерты. У автора 28 друзей и 34 подписчика. Вместо фотографии - картинка.

Отметим, что пострадавшая учительница госпитализирована. Ей оказывается вся необходимая помощь. По распоряжению губернатора Дмитрия Махонина, за пострадавшей отправлен вертолет для ее дальнейшей транспортировки в Пермь в краевую клиническую больницу.