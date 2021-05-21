21 Мая 2021
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Политика
ПМЭФ-2019, Сергей Собянин (2019) | Фото: Накануне.RU

Собянин заявил о пустых прививочных пунктах в Москве: Никого нет!

Жители столицы неохотно участвуют в прививочной кампании против коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы первые в мире открыли почти свободную прививочную кампанию. И что?", - заявил градоначальник в личном блоге.

По его словам, доля привившихся от COVID в Москве в разы меньше, чем в любом европейском городе.

Он напомнил, что в некоторых странах прививка является платной, в России же ее делают бесплатно, а пенсионерам выплачивается по 1 тыс. рублей.

"Никого нет! Относительно никого, за весть период времени привилось 1,3 млн человек из 12 млн жителей", — заявил Собянин.

Ранее в Москве зафиксировали резкий суточный прирост заболевших коронавирусом. Инфекционисты связали это с майскими праздниками.

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова заявила, что для граждан, которые не хотят заниматься своим здоровьем, следует ввести ответственность, в том числе материальную.

Однако в пресс-службе комплекса социального развития Москвы сообщили, что планов по введению в столице таких штрафов нет, передает Regnum.

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Собянин заявил о пустых прививочных пунктах в Москве: Никого нет!

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Теги: сергей собянин, прививка от коронавируса



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