21 Мая 2021
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Политика Свердловская область
Сергей Миронов (2019) | Фото: youtube.com

Екатеринбург превращается в Нью-Москву: лидер СР предложил сделать в городе бесплатным высшее образование

Председатель партии 'Справедливая Россия за правду" Сергей Миронов предложил в Екатеринбурге организовать полностью бесплатное высшее образование. Как передает корреспондент Накануне.RU, такое заявление он сделал во время визита в столицу Урала.

"О несправедливости в образовании хочу поговорить в нашем городе. Говоря об образовании, я презентую пакет законодательных инициатив СР.
Мы против ЕГЭ, Болонского процесса. Детей натаскивают на ЕГЭ. После введения ЕГЭ, коррупция в 2 раза выросла. Есть регионы, откуда приезжают стобалльники. Мы понимаем, что это не так. Объявим, что Екатеринбург станет первым городом, где высшее образование будет бесплатным. 60 процентов высшей школы получили высшее образование за деньги. Добиться бесплатного высшего образования", - отметил социал-демократ.

Также политик предложил наделить школы органами местного самоуправления, которые сами будут решать, оставлять ли ребенка на дистанционном обучении или нет.

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Екатеринбург превращается в Нью-Москву: лидер СР предложил сделать в городе бесплатным высшее образование

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