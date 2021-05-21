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Происшествия Пермский край
(2005) | Фото: ois.org.ua

В Березниках лицеист ударил педагога ножом

В лицее №1 Березников ученик напал с ножом на учителя, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня в Березниках в лицее №1 ученик совершил противоправное действие в отношении учителя, используя предмет, похожий на нож. Ученик задержан, учителю оказывается медицинская помощь. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе и сотрудники ПДН, выясняются все обстоятельства происшествия", - сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Пермскому краю.

На ситуацию отреагировал губернатор Дмитрий Махонин.

"Ужасное происшествие в Березниках. Ученик лицея №1 напал на учителя с ножом. Школьник задержан. Педагогу оперативно оказана медпомощь, она находится в состоянии средней тяжести в Березниковской больнице. Готовим вертолёт для транспортировки в Пермь. Других пострадавших нет. Поручил всем профильным ведомствам подключиться к выяснению причин и последствий инцидента. В лицей выезжает министр образования", - написал Махонин в Instagram.

Напомним, в 2018 г. аналогичное нападение случилось в пермской школе № 127. Как сообщало Накануне.RU, один из виновников ЧП получил 9 лет 8 месяцев колонии, второй подросток наказан семью годами колонии.

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В Березниках лицеист ударил педагога ножом

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Теги: лицей №1, Березники, нападение



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