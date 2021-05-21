Бывший вице-президент Pfizer рассказал о манипуляциях с информацией о коронавирусе

В случае с коронавирусом применяются манипуляции со статистикой, на основании которых принимаются необоснованные и даже опасные решения. Об этом рассказал бывший вице-президент Pfizer Майкл Йидон в большом интервью для документального фильма "Планета Локдаун".

В США и Британии любой, кто умирает в течение месяца после положительного теста на коронавирус, считается умершим от коронавируса. О чем писало Накануне.RU, исследуя российскую статистику смертности. В России тоже произошло методологическое изменение учета причин смертности (ранее ОРВИ не считались причиной смерти).

"У нас никогда не было ничего более абсурдного, чем применяемое сейчас правило. Это полная чушь", - сказал Йидон.

Массовую изоляцию и запирание всех по домам он назвал бессмысленным и вредным для здоровья. А также приучением людей к лишению их многих прав, тотальному контролю, атмосфере страха.

Он подверг сомнению идею о том, что наличие антител защищает человека. Гораздо важнее Т-клеточный иммунитет.

"Уровень антител не лучший показатель того, есть ли у вас иммунитет. Это действительно свидетельствует о том, что вы были инфицированы, но их постоянство не имеет значения, есть ли у вас иммунитет. Упор на антитела в отношении респираторных вирусных инфекций неверен", - рассказал ученый.

Он сильно сомневается и в опасности разных мутаций вируса, считая их необоснованными.

Опасными Йидон считает новые генные вакцины, так как они не были достаточно проверены на безопасность. Для этого, по его мнению, и разгоняются страхи о новых смертоносных мутациях вируса, от которых нет защиты, кроме вакцины.

"Они лгут вам о вариантах вируса, чтобы сделать вредные вакцины, которые вам вообще не нужны. Я думаю, что они будут использоваться в злонамеренных целях", - уверен Йидон.

Он отмечает, что реальная летальность от коронавируса такая же, как от гриппа, поэтому все экстраординарные меры вообще не нужны. И резко раскритиковал ковид-паспорта как шаг к сегрегации, тотальному цифровому контролю над людьми и принуждению к вакцинации. Все это может привести к массовой депопуляции, полагает бывший вице-президент Pfizer.

В конце 2020 года Йидон в числе прочих опубликовал статью о том, что ПЦР-тесты непригодны для обнаружения коронавируса. В интервью он заявил, что их не имеет смысла делать всем подряд - нужно лечить только действительно заболевших, а не разгонять общую статистику.