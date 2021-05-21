Тагильчанин предстанет перед судом за пьяное вождение, из-за которого погибло три человека

Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за ДТП, произошедшее 15 февраля текущего года и в результате которого погибли три человека.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, трагедия произошла предположительно в 10.00 около 926 м. от дорожного знака, обозначающего 11 км. автодороги "г. Нижний Тагил - пос. Висимо-Уткинск - д. Усть-Утка". Находясь в алкогольном опьянении, обвиняемый - водитель автомобиля "ЧЕРИ ТИГГО" не учел дорожные и метеорологические условия и допустил занос автомобиля и выехал на встречную полосу.

В результате водитель столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21070", который двигался навстречу, после чего последний столкнулся с "РЕНО КАПТЮР", двигавшимся по тому же направлению.

В ДТП пассажир "ЧЕРИ ТИГГО", а также водитель и пассажир "ВАЗ 21070" получили телесные повреждения, приведшие к их смерти. Освидетельствование показало, что виновник ДТП был не трезв – в его крови обнаружен этанол в концентрации 2,02 г/л.

Водитель полностью признал свою вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пригородный районный суд Свердловской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.