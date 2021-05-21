Задержанные чиновницы Минпромторга входили в преступную группу, похитившую полмиллиарда рублей

Чиновницы Минпромторга, задержанные накануне в Москве, получали откаты и дорогие подарки от преступников, которые похитили с помощью мошеннических схем из федерального бюджета полмиллиарда рублей, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, в 2013-2014 годах Минпромторг объявил несколько тендеров на закупку иностранных медпрепаратов для их последующей сертификации. Сделки проводились через фирмы-посредники.

Непосредственные расхитители были арестованы в 2020 году, позже они начали сотрудничать со следствием.

20 мая сообщалось, что в Москве задержаны замглавы департамента развития фармпромышленности Минпромторга Ольга Покидышева и бывшая глава этого департамента Ольга Колотилова. Чиновниц подозревают в мошенничестве, речь идет о махинациях внутри министерства. Следователи направили в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте подозреваемых.

Колотилова ушла из министерства в 2017 году и стала заместителем губернатора Новгородской области. В момент задержания она являлась советником главы региона.