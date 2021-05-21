21 Мая 2021
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О трагедии в Казани

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Образование Приволжский ФО Пермский край
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Власти Прикамья на фоне нападения на учительницу отчитались о проверках школ: "Все хорошо!"

В Пермском крае завершились внеплановые проверки образовательных учреждений, в первую очередь, школ на предмет антитеррористической защищенности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Проверки проводились по поручению главы региона Дмитрия Махонина, после трагедии в Казани, которая произошла 11 мая. Напомним, Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 24 человека пострадали. Девять человек были перевезены в Москву для дальнейшего лечения.

В настоящий момент в Пермском крае, как отчитались чиновники, проверено более 800 объектов, из них на 123 были выявлены замечания. В большинстве своем они уже устранены, зачастую были нарушения в части ведения необходимой документации. Например, у нанятых сотрудников ЧОП нет должностных инструкций или отсутствует удостоверение охранника.

Сообщается, что физической охраной обеспечены 100% объектов. Она осуществляется силами частных охранных предприятий, Росгвардией или штатными сотрудниками.

Между тем, сегодня в березниковском лицее №1 ученик школы ударил ножом учителя. Нападавший был задержан, учитель госпитализирован.

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Власти Прикамья на фоне нападения на учительницу отчитались о проверках школ: "Все хорошо!"

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Теги: проверки, школы, стрельба в казани, недостатки



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Развитие сюжета:

Ранее 21.05.2021 10:59 Мск В Прикамье возбудили уголовное дело из-за нападения ученика на учительницу

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Ранее 21.05.2021 10:30 Мск В Березниках лицеист ударил педагога ножом

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