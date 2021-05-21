21 Мая 2021
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Политика
Совет Федерации (2018) | Фото: nakanune.ru

Пять сенаторов в сентябре покинут Совет Федерации, - СМИ

В сентябре после выборов Совет Федерации покинут пятеро сенаторов, пишет РБК.

По данным источников издания, они не зарегистрировались на праймериз "Единой России", таким образом, они не смогут принять участие от партии в выборах в законодательные собрания в своих регионах.

Сообщается, что из верхней палаты Федерального собрания уйдут зампред комитета по социальной политике Валерий Рязанский (Курская область), его коллега по комитету Татьяна Кусайко (Мурманская область), члены комитета по федеративному устройству Владимир Литюшкин (Мордовия) и Аркадий Чернецкий (Свердловская область), а также представляющий Чукотку член комитета по бюджету Арамаис Даллакян.

Ранее РБК сообщал, что Совет Федерации после сентябрьских выборов могут покинуть как минимум три сенатора.

Речь идет о 91-летнем бывшем председателе Совета министров СССР Николае Рыжкове (представляет Белгородскую область), 61-летнем Сергее Белоусове (Алтайский край) и 66-летнем Юрии Важенине (Ханты-Мансийский автономный округ).

Место Белоусова в Совфеде может занять глава комитета по обороне Госдумы, бывший командующий Военно-десантными войсками Владимир Шаманов.

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Пять сенаторов в сентябре покинут Совет Федерации, - СМИ

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Теги: сенаторы, совет федерации, выборы



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