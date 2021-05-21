За пост министра цифрового развития Свердловской области поборются 24 кандидата

На должность министра цифрового развития Среднего Урала претендует сразу 24 участника возрастом от 27 до 64 лет. Об этом стало известно после завершения приема документов, который проходил с 1 по 20 мая, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

В конкурсе примут участие 12 сотрудников коммерческих структур, включая АО "СКБ-Контур" и ПАО "Ростелеком", а также 12 представителей организаций государственного сектора, среди которых: департамент информатизации и связи Свердловской области, управление специальной связи и информации в УрФО, региональное министерство образования и молодежной политики, уральский государственный педагогический университет.

Провести открытый отбор кандидатов еще в апреле поручил глава региона Евгений Куйвашев. Все заявившиеся участники имеют высшее образование и опыт управленческой деятельности.

"Министерство полностью – от и до – будет курировать вопрос цифровой трансформации Среднего Урала. В нашем регионе много талантливых и компетентных специалистов. Мы готовы к новым идеям и решениям", – заявил Евгений Куйвашев.

Испытание кандидатов на пост стартует с тестирования на знание законодательства. Для тех, кто прошел, подготовлено еще одно тестирование на определение управленческого профиля, где участника проверят на лидерские качества, стрессоустойчивость и стиль управления.

Следующий этап предусматривает подготовку и защиту своей концепции цифрового развития Среднего Урала. Презентации будут оцениваться по 10-балльной шкале конкурсной комиссией во главе с замгубернатора Олегом Чемезовым.

Два оставшихся кандидата будут приглашены на индивидуальное собеседование с главой региона. Участники, занявшие первые три места в рейтинге, могут быть включены в резерв управленческих кадров Свердловской области.

Тем временем, Евгений Куйвашев назвал требования к кандидатам на должность министра цифрового развития Свердловской области.