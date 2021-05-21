За пост министра цифрового развития Свердловской области поборются 24 кандидата

21 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О трагедии в Казани

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

За пост министра цифрового развития Свердловской области поборются 24 кандидата

На должность министра цифрового развития Среднего Урала претендует сразу 24 участника возрастом от 27 до 64 лет. Об этом стало известно после завершения приема документов, который проходил с 1 по 20 мая, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

В конкурсе примут участие 12 сотрудников коммерческих структур, включая АО "СКБ-Контур" и ПАО "Ростелеком", а также 12 представителей организаций государственного сектора, среди которых: департамент информатизации и связи Свердловской области, управление специальной связи и информации в УрФО, региональное министерство образования и молодежной политики, уральский государственный педагогический университет.

Провести открытый отбор кандидатов еще в апреле поручил глава региона Евгений Куйвашев. Все заявившиеся участники имеют высшее образование и опыт управленческой деятельности.

"Министерство полностью – от и до – будет курировать вопрос цифровой трансформации Среднего Урала. В нашем регионе много талантливых и компетентных специалистов. Мы готовы к новым идеям и решениям", – заявил Евгений Куйвашев.

Испытание кандидатов на пост стартует с тестирования на знание законодательства. Для тех, кто прошел, подготовлено еще одно тестирование на определение управленческого профиля, где участника проверят на лидерские качества, стрессоустойчивость и стиль управления.

Следующий этап предусматривает подготовку и защиту своей концепции цифрового развития Среднего Урала. Презентации будут оцениваться по 10-балльной шкале конкурсной комиссией во главе с замгубернатора Олегом Чемезовым.

Два оставшихся кандидата будут приглашены на индивидуальное собеседование с главой региона. Участники, занявшие первые три места в рейтинге, могут быть включены в резерв управленческих кадров Свердловской области.

Тем временем, Евгений Куйвашев назвал требования к кандидатам на должность министра цифрового развития Свердловской области.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

За пост министра цифрового развития Свердловской области поборются 24 кандидата

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: министр цифрового развития, конкурс, кандидаты, Куйвашев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети